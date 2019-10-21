حلقة "فيحان" ووعد العساف تكشف كذب اليوتيوبر السعودي بشأن شهادته الجامعية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت حلقة نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي اليوتيوبر بـ"فيحان"، في برنامج "حراك مع ملاك" على قناة "إم بي سي" عن كذبه على جمهوره بشأن شهادته الجامعية، وذلك بعد الجدل الدائر مع نجمتي مواقع التواصل الطفلتين وعد العساف وراندا الشهيلي.

وخلال الحلقة التي قدمتها الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، طرحت على "فيحان" سؤالًا بشأن مستواه التعليمي، وحول ما إذا كان شخصًا مؤهلًا لكتابة محتوى موجه للأطفال أم لا، فأكد أنه يستطيع ذلك بالفعل، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه قدوة لهم.

وشددّ "فيحان" على حصوله على "الشهادة الثانوية" فقط، منوهًا إلى أن عمله وما يقدمه للجمهور لا يرتبطان بشهادة وأن الشهادة ليست مقياسًا لأن هناك أشخاصًا لديهم شهادات وعقولهم فارغة.

وأضاف أنه يعتمد على الثقافة الشعبية في تقديم المحتوى للأطفال، مردفًا أنه قام بالفعل بتأليف كتاب، ولكنه لم يجد فرصة للنشر، وهذا العمل يجعله "قدوة للأطفال" من وجهة نظره.

المثير للجدل أن تصريحات "فيحان" الجديدة بشأن شهادته التعليمية الحاصل عليها تأتي مخالفة لتصريحات سابقة له في برنامج تلفزيوني ظهر فيه عام 2016، حين ادّعى وقتها حصوله على شهادتين جامعيتين.

وقال وقتها إن شهادتين إحداهما في علم النفس وحصل عليها من جامعة "الملك سعود" في المملكة، والأخرى شهادة في "هندسة الميكانيا" من مصر وتحديدًا من جامعة القاهرة.

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وأصرّ المذيع وقتها على معرفة مصدر شهادته في الهندسة، فقال إنه حصل عليها من "جامعة الدول العربية" في القاهرة الأمر الذي دعى المذيع للسخرية منه ولم يتمكن من متابعة أسئلته ودخل في موجة ضحك لم يستطع التحكم في إدارة الحلقة.

وكانت حلقة برنامج "حراك مع ملاك" التي تضمنت مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي من جيلين مختلفين، جدلًا واسعًا بين سعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ"الخروج عن حدود اللباقة".

وجاء الجدل عقب استضافة الإعلامية السعودية للطفلة وعد العساف برفقة الطفلة الأخرى رند الشهيلي من مشاهير التواصل ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ"فيحان"، حيث سألت الإعلامية الطفلتين إن كانتا تعتبرانه "قدوة"، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ“فيحان“ مؤكدة أنها لا تتابع من مثله، وأنها تفضل متابعة الميك اب ارتست والمصممات، وأيدتها "الشهيلي" أيضًا.

وقالت الطفلة وعد: "أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي"، في حين أكد "فيحان" أن عدم متابعته أمر عادي مكتفيًا بابتسامة.