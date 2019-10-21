هند القحطاني تُغضب السعوديين بملابسها في الهالويين.. والجمهور يستغرب تصرفاتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني جدلًا واسعًا في المجتمع السعودي بعد ظهورها بملابس تنكرية مع بناتها في الهالويين وصفت بالملابس المكشوفة وغير المحتشمة.

وظهرت القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية مع بناتها وهن يرتدين فساتين قصيرة؛ ما جعلهن يتعرضن لهجوم حاد على مواقع التواصل.

واتهم عدد من رواد موقع تويتر القحطاني بعدم مراعاة عقلية المجتمع السعودي، بارتداء هذه الملابس وبنشر صورها تلك أمام الملأ وكأنها تستفز الناس قصدًا، كما تذكروا دعمها للمثلية الجنسية متهمينها باختلاق المواقف الغريبة للفت النظر إليها.

وقارنها آخرون بفتيات هاجرن من المملكة منذ سنوات إلى الولايات المتحدة، إلا أنهن استطعن الحفاظ على أنفسهن وملابسهن المحتشمة.

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وكانت القحطاني ظهرت في مقطع سابق دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وقالت: "يا ناس خلاص تعبنا.. المرأة تلبس على كيفها.. مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها.. ليس معنى أن تلبس لبس تحبه أن هناك ضوء أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء".