فيحان: يتابعني 3 مليارات.. وقصّوا ردودي في لقائي مع ملاك الحسيني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ نجم مواقع التواصل الشاب الشهير المعروف باسم "فيحان"، على الإهانة التي تعرض لها من الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، التي استضافته في حلقتها الجديدة من برنامجها "حراك مع ملاك" على قناة "أم بي سي"، موضحًا أنه تم اقتصاص أجزاء كثيرة من الحلقة.

وقال "فيحان" في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وتداوله أحد حسابات المشاهير على "إنستغرام" إنه ممتن لكل من شاهد لقاءه على قناة إم بي سي معربًا عن أمنيته بأن يكون اللقاء قد عُرض كاملًا.

وأضاف: "في بعض الردود قاصينها مني اتمنيت إنها تنزل على العموم أنا أتكلم عن كل شيء بكل صراحة حتى ولو كان الضيوف يتحدثون بشكل مستفز وكانوا ضدي، لكن أنا أتحلى بأخلاق المسلمين وأخلاق الشعب السعودي والخليجي بشكل عام".

واستطرد: "على العموم الله يعطيكم العافية بالنسبة لي ولكن تمنيت ألا يقصوا ردودي لأن بعض المتابعين عاتبوني لأنني لم أرد على البنات اللاتي قلن إنني مستفز ولكني رديت ولكن للأسف تم الاجتزاء وقلت أنا بيتابعني 3 مليارات في اليوتيوب وتسألين حاليًا عن من يتابعني".

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وأردف نجم مواقع التواصل الاجتماعي: "ممتن لكل متابعيني في تويتر خاصًة أنهم كثيرًا ما ينتقدوني ويتنمروا علي لكن ردود الأفعال حلوة والتعليقات جيدة وفي صفي وخرج المتابعين الحقيقيين وما تصفون إلا مع الحق وأعتقد أن هاشتاج البرنامج لأول مرة يكون ترند".

وكانت حلقة برنامج "حراك مع ملاك" التي استضافت مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي من جيلين مختلفين، قد أثارت جدلًا واسعًا بين سعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ"الخروج عن حدود اللباقة".

وجاء الجدل عقب استضافة الإعلامية السعودية للطفلة وعد العساف برفقة الطفلة الأخرى رند الشهيلي من مشاهير التواصل ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ"فيحان"؛ إذ سألت الإعلامية الطفلتين إن كانتا تعتبرانه "قدوة"، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ“فيحان“ مؤكدة أنها لا تتابع من مثله، وأنها تفضل متابعة الميك اب ارتست والمصممات، وأيدتها "الشهيلي" أيضًا.

وقالت الطفلة وعد: "أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي"، في حين أكد "فيحان" أن عدم متابعته أمر عادي مكتفيًا بابتسامة.