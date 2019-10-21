وعد العساف: "فيحان يطق أعصابي".. والجمهور: ما حصل ببرنامج ملاك الحسيني تعدّى حدود الأدب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهمت الإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، بعد استقبالها لطفلة التواصل الاجتماعي السعودية وعد العساف ونجم التواصل الاجتماعي الشهير فيحان.

وخلال برنامج "حراك مع ملاك" الذي تبثه قناة "إم بي سي" سألت الحسيني ضيفتها إن كانت تعتبر فيحان قدوة لها، لكنها أجابت بالنفي قائلة: لا أتابع من مثله، وأول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه لكن لاحقًا توقفت لأنني شعرت أنه "أوفر".

وأضافت: أختي تتابعه دائمًا، لكن فيحان يطق أعصابي".

#حراك_مع_ملاك

امهاتهم وعد العساف ورند الشهيلي مزعجاتنا بالأدب والتربية وآخر شي ماعروفوا يربوا بناتهم كيف يحترموا رجال اكبر منهم#وعد_العساف pic.twitter.com/mjX27fwjip

— . (@nor123nk)

#حراك_مع_ملاك

امهاتهم وعد العساف ورند الشهيلي مزعجاتنا بالأدب والتربيه واخر شي ماعروفوا يربوا بناتهم كيف يحترموا رجال اكبر منهم#وعد_العساف pic.twitter.com/mjX27fwjip — . (@nor123nk) October 20, 2019

من ناحيته ابتسم فيحان قائلًا إنه أمر عادي، حيث إن اللون الذي يستخدمه هو قد لا يعجبهم.

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لكن هذه الحلقة لم تمر مرور الكرام على تويتر؛ إذ تعرضت العساف لهجوم واسع بين المتابعين، إذ أطلقوا هاشتاغ #وعد_العساف و#ملاك الحسيني، ليعبروا عن غضبهم من البرنامج، مؤكدين أن ما حدث خارج عن حدود الأدب، وأنه لا يشجع الأطفال على احترام الأشخاص الأكبر سنًا.

بينما رأى آخرون أن الحسيني لم تتمكن من إدراة الحديث بشكل مهني، بل بدا أسلوبها غير لائق أيضًا وضعيفًا للغاية.

وقالت مغردة: "ياربي المذيعة مالها علاقة بالإعلام إطلاقًا .. خلت من اللباقة والتلطف واحترام الضيف .. تحسب أن العفوية أنك تقلل من شأن الآخر وتستعرض بنفسك وهجومك عليه ... برنامج غير موفق أبدًا".

من ناحيتها قالت معلقة أخرى: "البرنامج بكبرة ماله داعي أنا ما أشوف البنت غلطت ..بعدين كيف يحطون بنات صغار ويجيبون فيحان الرجال الكبير ..يا يكونوا كلهم أطفال أو كلهم كبار ...فيحان محترم بس تنسيق البرنامج مع الضيوف مع الأسئلة غلط"