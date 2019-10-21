تراند اليوم : "شبه عارية تمامًا".. فنانة شهيرة تصدم الجميع بصور فاضحة...



على الرغم من كونها مثيرة للجدل، إلا أنها صدمت متابعيها بنشر صورتين لها شبه عارية تمامًا، إذ ظهرت ترتدي ملابس فاضحة عبارة عن "هوت شورت" ضيق للغاية وقطعة على صدرها تظهر الكثير.

وأثارت الفنانة السورية الشهيرة المقيمة بلبنان، الجدل بسبب صورها الجريئة والتي وصفها البعض بأنها "إباحية" لتعمدها إظهار جسدها بشكل فاضح وعمل إيحاءات إباحية.

ونالت الصور هجوم كبير عليها، فيما وجه البعض لها شتائم وألفاظ نابية ووصفها آخرون بأنها ممثلة "بورنو".

ومؤخرًا أشعلت إنجي خوري وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديو نشرته لايف، فاجأت مشاهديها بأنها تعرضت للضرب والتعدي من قبل المطرب آدم عبر وصلة طويلة من الردح، أكدت فيها أن آدم اختطفها وضربها مما عرضها لإصابات عديدة فى أماكن مختلفة من جسدها، كما اتهمت الفنانة قمر بأنها وراء ما حدث لها.





