بالفيديو: أفنان الباتل تلد طفلها الأول.. لماذا اندهش الجمهور؟

يبدو أن نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل، أرادت تأكيد الأنباء التي تم تداولها حول وضعها طفلًا ذكرًا سمّته ”تركي“، إذ نشرت أول مقطع لطفلها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وذلك بعد أن أثارت دهشة معجبيها الذين فوجئوا بولادتها دون أن تظهر عليها علامات الحمل، وتداولوا الخبر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وحرصت أفنان الباتل، على ترك تعليق حول وضعها لطفلها الأول تركي“ فقالت: ”الحمد لله حد اللا حد حد الهنا والرضا والسعد الحمد لله على تباشير الفرح رزقنا الله بابننا الأول تركي عبدالعزيز“.

واستطردت ”الباتل“: ”أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينبته نباتًا حسنًا وأن يرزقنا بره ويبلغ أشده وأن يجعله من عباده الصالحين ومن حفظة كتابه الكريم“.

وتفاعل المتابعون من جمهور أفنان الباتل مع أول صورة لطفلها ”تركي“ وتأكيدها بما تم تداوله حيث قدموا أسمى آيات التبريك والتهاني بقدوم طفلها الأول.

وكانت أفنان الباتل تزوجت من عبدالعزيز الناصر في الرابع عشر من كانون الأول/ يناير العام 2017، إذ استمرت الاحتفالات بالزفاف 3 أيام متتالية، ولفت حفل الزفاف آنذاك الأنظار بسبب البذخ الذي صاحبه، ما جعله حديث وسائل الإعلام المختلفة.

و“الباتل“ هي ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، إذ تمكنت في زمن قصير من تكوين شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصويرها لأختها ”هناي“، التي عرفها الجمهور من خلال ملامحها البريئة وشعرها الأسود الطويل.