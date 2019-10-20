وفاة والد الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي والد الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني.

دومينيك نشرت مقطع فيديو لوالدها الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعته بقولها: “بعد كل عطاءاته للبنان تاريخا وحضارة ورؤية جميلة لبيروت المستقبل: هذي بيروت اللي عم نحلم فيها.. كأنو كان حاسس انو رح يغادرنا اليوم”.

الفنانة اللبنانية أضافت: “انتقل الْيَوْمَ الى رحمته تعالى الراقد على رجاء القيامة و الحياة الأبدية المرحوم المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني والدي”.

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وتابعت: “هيدا الفيديو تصور من حوالي ٣ شهور وتوقيت وفاته الْيَوْمَ ؛ هذه مشيئة الله اللي شايف روح الملاك اللي قدم للبلد حياته كلها وأبحاثه ودراساته ومؤلفاته من غير اَي مقابل ؛ بس كرمال بيروت الحلم”.

وكانت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني قد تعرضت مؤخرا لحادث أليم، وذلك خلال تجربتها لفساتين عند مصمم الأزياء رولان خوري في بيروت.

دومينيك خلال تسجيلها لـ«بروفه» أحد الفساتين بالصدفة، تعرضت لسقوط قوي على ظهرها، نُقلت على إثرها للمستشفى، حيث خضعت للفحوصات وبعض الأشعة، للاطمئنان على وضعها الصحي.