منى الغضبان تكشف تفاصيل جديدة في قضية الفيديوهات.. ابتزاز بمليون جنيه

كشف بلاغ تقدم به محامي سيدة الأعمال المصرية “منى الغضبان” إلى النائب العام المصري حمادة الصاوي، تفاصيل جديدة عن قضية موكلته وطليقها المخرج السينمائي والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، والمتعلقة بتسريب الأفلام الإباحية.
وبحسب البلاغ المقدم؛ تعرضت” الغضبان” للابتزاز من قبل أشخاص مجهولين بعد تداول الفيديوهات الإباحية عام 2015، واضطرت الى دفعها مبلغ مليون جنيه اليهم.
وأوضح البلاغ أن “الغضبان” كانت زوجة للمبلغ ضده بموجب عقد الزواج الشرعي العرفي، المؤرخ في غضون عام 2010، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما إلى أن انتهت في غضون 2014″.
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