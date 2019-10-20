ما حقيقة ظهور ميا خليفة في مظاهرات لبنان؟

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كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - تداول البعض صورة للممثلة الاباحية من اصول لبنانية ميا خليفة، وادعى البعض إنها من مشاركتها في المظاهرات التي يشهدها لبنان حاليا، التي بدأت منذ يوم الخميس وطالبت برحيل الحكومة وإسقاط النظام.
وتظهر ميا خليفة في هذه الصورة وهي تسير في الشارع وسط حشد من الناس، ولكن بالتدقيق تبين انها ليست في لبنان اصلا ومن مناسبة اخرى خارج لبنان.
يذكر ان ميا خليفة تفاعلت عبر حسابها على تويتر مع المظاهرات في يومها لاول حيث اعادت نشر فيديو للمتظاهرين.
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