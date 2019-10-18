بالصور| "إجازة نهاية الأسبوع".. رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية التي تقضيها بإحدى المدن الساحلية.
وظهرت رانيا في الصور بإطلالة صيفية، ارتدت "كاش مايوه" قصير، من أمام البحر، وعلقت: " إجازة نهاية الأسبوع، استمتع بذلك".
وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسل "ملايكة إبليس"، عبر شاشة شاهد بلس، كما تصور الآن دورها في مسلسل الأنسة فرح، المأخوذ عن مسلسل أمريكي، وهو دراما رومانسية كوميدية، ومن بطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، ومن إخراج أحمد الجندي.
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