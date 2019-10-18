فن ومشاهير

تسريب صور عارية لـ ديمي لوفاتو عبر حسابها على سنابشات

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - تعرضت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو لموقف صعب بعد نشر صور عارية لها عبر حسابها على سنابشات.

وفي التفاصيل، فقد نشر مخترق لحساب ديمي لوفاتو بعض الصور العارية للمغنية الأمريكية التي تبلغ من العمر 27 عاما، سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جمهور ديمي لوفاتو قرر الوقوف بجانبها ودشن وسم RespectDemi للتأكيد على دعمها في ظل ما تتعرض له.

هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها لوفاتو بسب بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق وأغلقت حسابها عبر تويتر بسبب هجوم الجمهور عليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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