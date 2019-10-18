تراند اليوم : بعد الفيديوهات الإباحية.. فنانة مصرية تفاجئ الجميع بقرار صادم...



بعدما أثارت حالة من الجدل ولاحقتها قضايا أمام النائب العام المصري بتهمة نشر فيديوهات إباحية وإثارة الغرائز بظهورها شبه عارية وتعمد عمل حركات إباحية، فاجأت سما المصري الجميع بقرار ابتعادها وعدم ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستعود أكثر عقلانية ومراجعة حساباتها والعودة بشكل جديد.

ونشرت صورة وهي تعطي ظهرها لمتابعيها، وعلقت: "محتاجة أبعد شوية أراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فالصو مايستهلوش أي حاجة عملتها عشانهم"، مضيفة: "لو بعدت عن الفانز بتوعي شوية اعذروني، وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وأعرف بعد كده أختار الناس اللي هاعرف أقعد معاهم".

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد رفعت قضية ضد سما المصري تتهمها بنشر فيديوهات إباحية ونشر الفسق وإثارة الغرائز.