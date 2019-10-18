صيف رانيا يوسف مازال مستمرًا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
يبدو أن صيف الفنانة المصرية رانيا يوسف مازال مستمرًا، حتى أنها سافرت للاستمتاع بأجازتها الأسبوعية على أحد الشواطئ.
رانيا شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «إنها العطلة الأسبوعية استمتع بها».
الفنانة المصرية ظهرت على الشاطئ بفستان قصير يكشف عن ساقيها، وبدت في قمة تألقها، وتلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي أشاد بجمالها.
رانيا يوسف، تنتظر عرض مسلسلها “مملكة إبليس” خلال الفترة المقبلة، بعد عدة تأجيلات، حيث كان من المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني الفائت، ولكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة.
المسلسل من بطولة غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
الفنانة المصرية حضرت مؤخرا عرض فيلمها الجديد «ليلة حب»، في مهرجان «أرهووس»، للسينما العربية بالدنمارك، وعبرت عن سعادتها بهذا العرض.
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