فيديو: "الخليج 365" تجمع مقدّمَيْ ذا فويس وهذا المدرب هو الأقرب لهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - بعد مضي أكثر من حلقة على بدء الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" كانت "الخليج 365" قد جمعت مقدّمَيْ البرنامج، المصرية ناردين فرج التي تخوض تجربة تقديم البرنامج للمرة الثانية، وياسر السقاف الذي تُعتبر تجربته الأولى في تولي تقديم ومشاركة ناردين البرنامج.

ماذا أخبرا "الخليج 365" عن الحلقات التي تم تصويرها لغاية الآن ؟ وكيف هي العلاقة بينهما؟ ومن هو المدرب الأقرب لهما؟ تابعوا هذا الحوار:

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ياسر السقاف: انضمامي إلى "ذا فويس" من التغييرات الجديدة

*ياسر، كونك تخوض لأول مرة تجربة تقديم برنامج "ذا فويس" ماذا تخبرنا؟

-سنعمل على أن نكون على طبيعتنا وقريبين من القلب، وبرأيي أيّ برنامج على شاشة "MBC" من "ذا فويس" إلى "ذا فويس كيدز" و"ذا فويس سينيور"، سنقوم بأدائنا على أكمل وجه. وأضاف: "هذا الموسم يعتمد على المشاركين وليس المقدمين، وطبعًا المدربين، وأعتقد أنه سيكون موسمًا استثنائيًّا بكل ما للكلمة من معنى.

ياسر السقاف

*ما الجديد الذي حمله البرنامج هذا العام؟

-بإذن الله سيكون موسمًا استثنائيًّا، أضفنا إليه الكثير من الأشياء، وتابع (ضاحكًا): "انضممت أنا كعضو جديد للبرنامج".

*ياسر أخبرني من هو المدرب الأقرب لك بصراحة؟

-أنا أقرب شيء للفنان محمد حماقي، أشعر أنّ هناك كيمياء بيننا، ونتكلم مع بعضنا البعض كلّما سنحت لنا فرصة اللقاء خلف الكواليس .

محمد حماقي

اللقاء خلف الكواليس .

*وماذا تقول عن شريكتك في تقديم البرنامج ناردين؟

-أنا وناردين تعلمنا من بعضنا البعض، وناردين تملك خبرة أكثر مني، كونها تعلم بطبيعة البرنامج و خبرتها أكثر مني في "ذا فويس"، ونتعلم على قدر المستطاع منها.

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ناردين: ياسر يظهرني بشخصية الشريرة

بعدها انضمت ناردين إلى المقابلة، وسألناها ماذا تقولين عن ياسر، فأجابت، "ياسر شخصية الحاضر الغائب. هو شخص هادىء ومؤدب، ويحاول أن يظهرني أنا بشخصية الشريرة (تضحك). فيقاطعها ياسر: "هي تمتلك خبرة كبيرة ونتعاون معًا، لأنه في حال نجح واحد منا فسينجح الثاني تلقائيًّا".

ناردين فرج

ياسر وناردين: محمد حماقي هو الأقرب لنا

وعن المدرب الأقرب لـ ناردين هي كذلك اختارت محمد حماقي، كونه مصريًّا وقريبًا منها، وهي تحبه جدًّا. وتابعت، "أحلام تمتلك خفة دم غير طبيعية، وراغب علامة وسميرة سعيد لم أتمكن من معرفتهما بعد.

هذه هي المواقف الطريفة التي حصلت معهما

وعن المواقف الطريفة التي واجهتهما خلال التصوير، ضحك ياسر وقال: "ناردين اضطرت في إحدى المرات، إلى البقاء في تصوير الحلقات إلى منتصف الليل، واضطرت إلى أن تقوم بتغيير لوك شعرها وملابسها، كونها هي من تتولى تقديم حلقات "ذا فويس" الأسبوعية، ما اضطرها إلى البقاء والسهر في ستوديوهات "أم بي سي" إلى وقت متأخر.

مدربو ذا فويس الأربعة

وقاطعته ناردين وقالت: "ياسر يستتيقظ باكرًا للذهاب إلى التصوير، وأنا أصل مرتاحة على وضعي".

يُذكر أنّ ناردين وياسر سيتوليان تقديم برنامج "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز" و"ذا فويس سينيور" لهذا الموسم.

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