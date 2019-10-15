- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 12:58 صباحاً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ” ملك عوض” ابنه الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي.
وظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.
ونالت صورة ملك العديد من التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بأنها ورثت جمال والدتها.
يذكر أن ملك عوض تعمل كموديل وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورًا من مشاركتها في عدد من عروض الأزياء.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجمالها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.