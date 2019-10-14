شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن سجن ”سهيل الجميل جدًا“ يثير جدلا واسعا في السعودية والان مع التفاصيل

أثارت أنباء سجن احد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية جدلا واسعا بين متابعين عبر المواقع ذاتها

وعادت أنباء مجددًا عن سجن نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، المعروف باسم ”سهيل الجميل جدًا“، وذلك على خلفية صورة قيل إنها السبب في ذلك.

وكان ”سهيل“ قد نشر صورة له عبر حساباته في موقع التواصل ”تويتر“ ويظهر فيها بـ“شورت سباحة“ فقط، وفي وضعية استعراضية، أثارت استنكارًا بين متابعين.

وإثر الصورة، كشف نجم مواقع التواصل عبر حسابه في ”سناب شات“، اليوم الاثنين، عن تعرضه للسجن، حيث أكد ”التقاطه صورة لنفسه وهو بسروال قصير على الشاطئ وتم ضبطه لهذا السبب“، لافتًا إلى أن ”الشرطة قامت بتغيير تهمته من مخالفة الذوق العام إلى جرائم معلوماتية“، مستنكرًا سجنه لمجرد أنه رغب في أن يعبر عن ”حريته“، على حد قوله.

وعلق مغرد يدعى ”عبدالله“ بالقول: ”هذي غلطته وهو يتحملها، خلو المجتمع ينظف شوي من ذولا العاهات، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه“.

هذي غلطته وهو يتحملها ، خلو المجتمع ينظف شوي من ذولا العاهات ، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقة .

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واستنكرت مغردة أخرى: ”معليش بالعقل انتِ توك خارج من قضايا والعين عليك تسوي تصرفات مستفزة لمجتمعنا اللي انتِ تعرفه ليش؟ ميولك مع نفسك لوحدك ولحد يقول سالفة شورت فقط ابدا مو سالفة شورت الادمي ذا يتصور صور بإيحاءات جنسية مقرفة ويبغى الدولة ما تملكه ولا تقرب منه!“.

وقال آخر معليش بالعقل انتِ توك خارج من قضايا والعين عليك تسوي تصرفات مستفزة لمجتمعنا اللي انتِ تعرفه ليش؟ ميولك مع نفسك لوحدك ولحد يقول سالفة شورت فقط

ابدا مو سالفة شورت الادمي ذا يتصور صور بإيحاءات جنسية مقرفة ويبغى الدولة ما تملكه ولا تقرب منه!

وانتقد ”عمر“: ”نطالب بتمديد سجنه خطير على المجتمع وعيناته نتمنى ان نحلقهم سهيل“.

فيما دافع آخرون عن سهيل، حيث علق مغرد يدعى ”ميشال“: ”تخيلوا أسجن واحد عشان شكله ما اعجبني؟ وأجي أحطها بشورته عشان لابس قصير عالبحر بعدين اتفشل من قضيتي وأحطها بالجرائم المعلوماتية؟“.

تخيلوا أسجن واحد عشان شكله مااعجبني؟ وأجي أحطها بشورته عشان لابس قصير عالبحر بعدين اتفشل من قضيتي وأحطها بالجرائم المعلوماتيه؟