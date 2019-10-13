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كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 05:57 مساءً - قامت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” باقتراح فكرة على جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري .
والتي تقوم على طرح الأسئلة من قبل المتابعين عليها بعنوان ” اسأل رانيا ” وتجيب على أسئلتهم في جلسة دردشة مفتوحة بطريقة مباشرة .
وكتبت في تعليقها على الصورة التي تحمل هاشتاج ” اسأل رانيا ” قائلة : ” شاركونا باسئلتكم عبر هاشتاج ” Ask Rania ” سيتم الإجابة على الاسئله يوم الأحد المقبل .. المشاركة في الهاشتاج عبر الحسابات الرسمية الثلاث إنستغرام و تويتر و فيس بوك ” .
وجاءت من ضمن الأسئلة التي طرحت عليها من أحد المتابعين ” هتتجوزي تاني ” لترد رانيا قائلة : ” كلهم مصطفى أبو تورتة ” .
وفي سؤال آخر عن ماهية مواصفات شريك حياتها ” إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل ” فأجابت رانيا ” يكون عنده رحمة ” .
وبسؤالها عن ما الشئ الذي يضايقها في السوشيال ميديا أجابت : ” التدخل في حياة الناس ” .. وعن عمرها الحقيقي أجابت إنها بال 45 عام من عمرها .
وجاء أيضا سؤال من متابعة ” ليه دايما بتتعمدي تثيري الجدل بإطلالتك “،لترد رانيا يوسف على السؤال مجيبة : ” أنا مش بثير الجدل .. أنا إنسانة طبيعية وعادية الناس هي اللي بتحب تشوفني بثير الجدل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تفتح جلسة دردشة ” اسأل رانيا ” وترد على الجمهور : ” الناس بتحب تشوفني مثيرة والرجالة كلهم مصطفى أبو تورتة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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