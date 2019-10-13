شكرا لقرائتكم خبر عن الغضبان تتقدم ببلاغ ضد المخرج المصري خالد يوسف بتهمة تسريب فيديو إباحي والان مع التفاصيل

عاد الفيديو الجنسي الذي جمع سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، بزوجها المخرج المصري، خالد يوسف، إلى الواجهة، بعد أن تقدمت الغضبان ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد يوسف، تتهمه فيه بتسريب فيديو إباحي جمعهما معاً.

وقال وكيل الغضبان المحامي المصري عمرو عبد السلام، إن تلك التسريبات ألحقت بها أضرارًا جسيمة في مجتمعها وفي عملها والأشخاص المحيطين بها، في داخل مصر وخارجها.

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وأوضح أن الفيديو تم تصويره خلال فترة زواج الغضبان من خالد يوسف بضعة أشهر منذ وقت طويل.

وكانت النيابة العامة اتهمت منى الغضبان بالتحريض على الفسق مع إنتشار الفيديو الشهير، الى جانب فيديوهات اخرى للممثلتين شيماء الحاج ومنى فاروق.