فن ومشاهير

الغضبان تتقدم ببلاغ ضد المخرج المصري خالد يوسف بتهمة تسريب فيديو إباحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الغضبان تتقدم ببلاغ ضد المخرج المصري بتهمة تسريب فيديو إباحي والان مع التفاصيل

عاد الفيديو الجنسي الذي جمع سيدة الأعمال المصرية ، بزوجها المخرج المصري، خالد يوسف، إلى الواجهة، بعد أن تقدمت الغضبان ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد يوسف، تتهمه فيه بتسريب فيديو إباحي جمعهما معاً.

 

وقال وكيل الغضبان المحامي المصري عمرو عبد السلام، إن تلك التسريبات ألحقت بها أضرارًا جسيمة في مجتمعها وفي عملها والأشخاص المحيطين بها، في داخل مصر وخارجها.

Advertisements

 

وأوضح أن الفيديو تم تصويره خلال فترة زواج الغضبان من خالد يوسف بضعة أشهر منذ وقت طويل.

 

وكانت النيابة العامة اتهمت منى الغضبان بالتحريض على الفسق مع إنتشار الفيديو الشهير، الى جانب فيديوهات اخرى للممثلتين ومنى فاروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغضبان تتقدم ببلاغ ضد المخرج المصري خالد يوسف بتهمة تسريب فيديو إباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا