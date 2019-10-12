زوجة خالد يوسف السابقة تتّهمه بتسريب فيديو إباحي لها

متابعة بتجـــــــــــــرد: وجّهت سيدة الأعمال المصريّة منى الغضبان إتهاماً ضد المخرج خالد يوسف تتهمه فيه بتسريب الفيديو الإباحي الخاص بها ما تسبب لها بأضرار جسيمة.
وفي التفاصيل، تقدّمت منى الغضبان ببلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف واعترفت إنها كانت متزوجة منه لمدّة أشهرٍ، وتمّ تصوير الفيديو الخاص خلال تلك الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن قضيّة خالد يوسف الشهيرة باتت معروفة إعلامياً بـ “قضيّة الفيديوهات الإباحيّة”، وكانت النيابة العامة قد أدانت منى الغضبان بتهمة التحريض على الفسق مع إنتشار الفيديو الشهير.
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