بعد تسريبه فيديو إباحي لهما.. منى الغضبان تتخذ إجراء حاسم ضد خالد يوسف

تقدمت سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف، بسبب تسريبه فيديو خاصًا، رغم وجود علاقة زواج بينهما.

وقال المحامي المصري عمرو عبد السلام، في تصريحات صحفية، إن تلك التسريبات ألحقت بها أضرارًا جسيمة في مجتمعها وفي عملها والأشخاص المحيطين بها، في داخل مصر وخارجها.

وأضاف المحامي المصري، أن الغضبان تزوّجت خالد يوسف بضعة أشهر، منذ وقت طويل، مؤكدًا أن الفيديو الذي تم تسريبه جرى تصويره إبان فترة الزواج، لذا سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام، لاتخاذه الإجراءات القانونية ضد خالد يوسف.

يذكر أن النيابة العامة، كانت قد قررت حبس منى الغضبان؛ لظهورها في فيديو جنسي مع المخرج الشهير خالد يوسف بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت. ثم تم إخلاء سبيلها منى بكفالة 10 آلاف جنيه.