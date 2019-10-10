شوقي الماجري.. أسرته تناشد لطيف التونسية وصبا مبارك أبلغتها بوفاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ناشدت أسرة المخرج الراحل شوقي الماجري طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك، السفارة التونسية في القاهرة من أجل إيجاد حل لإمكانية نقل جثمان الراحل المقيم فى القاهرة إلى بلده.

وقال ابن شقيق شوقي الماجري في مداخلة هاتفية مع إذاعة "موازييك" إن الفنانة صبا مبارك هي من أبلغت العائلة بنبأ وفاته، مشيرًا إلى أنها لا تزال تعمل معه وتعيش مع ابنه في الأردن.

وكشف ابن شقيق الراحل عن ما جرى لشوقي الماجري قبل وفاته قائلاً إنه تعرض لوعكة صحية عادية قبل أيام قليلة، ولكنه أصيب بجلطة وهو في طريقه إلى المستشفى وتوفي عند مدخلها في القاهرة، لافتا إلى أن عائلته المتواجدة في تونس تواجه مشكلة في إجراءات السفر إلى القاهرة حاليًا بسبب انتھاء صلاحیة جوازات أغلب أفراد الأسرة.

وناشد ابن شقيق الماجري الفنانة لطيفة التدخل للمساعدة في الوصول إلى جثمان الراحل وتسهيل إجراءات نقله إلى تونس لتوديعه وتشييع جثمانه، خاصة وأن لطيفة كانت على علاقة قوية بالمخرج الراحل.

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وقال: ''نعرف مكانة شوقي عندك وعلاقتكما الوطيدة... نرجو أن تتدخلي لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقل حاليا إلى مصر".

في المقابل، أكدت وزارة الشؤون الثقافیة التونسية، وسفیر تونس بمصر نجیب منیف إن جثمان الراحل سيتم الترتيب له لنقله إلى بلده في أسرع أقرب ممكن.

يذكر أن شوقي الماجري كان قد قدم مسلسل "دقيقة صمت" في شهر رمضان الماضي، مع الفنان عابد فهد، وكان آخر عمل في حياته، كما قدم في مسيرته مجموعة من الأعمال الشهيرة مثل "أسمهان" و"سقوط حر"، و"أبناء الرشيد"، وقدم في السينما فيلم وحيد حمل عنوان "مملكة النمل".