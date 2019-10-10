أول تعليق من صبا مبارك بعد وفاة طليقها شوقي الماجري.. ونجمات الفن يواسينها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الأردنية صبا مبارك، حالة الحداد على روح طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، عن 58 عامًا، إثر سكتة قلبية.

واكتفت الفنانة الأردنية بنشر صورة سوداء عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام دون أن ترفقها بأي كلمات تنعيه بها.

وانهالت على صبا مبارك العديد من التعليقات المواسية لها من الفنانين الذين ينعون شوقي الماجري، فكتبت الممثلة المصرية نجلاء بدر: "لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".

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وقالت الفنان المصرية آيتن عامر: "البقاء لله يا صبا ربنا يرحمه ويخليكى لعمار"، بينما علقت الممثلة السورية سوسن أرشيد: "الله يرحمو الخبر حزين والعمر الكون ويخليلك عمّار"، في حين قال الممثل السوري قيس شيخ نجيب: "الله يرحمو و يصبركون يا صبا و يخليلك عمار .. إنتي القوية دائما وقت الشدائد الله يقويكي".

جدير بالذكر أنَّ الفنانة الأردنية صبا مبارك وطليقها شوقي الماجري لديهما ابن واحد اسمه "عمار" ولد في الـ 28 من آذار/مارس 2004.

وولد المخرج التونسي في الـ 11 من نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يُقيم في سوريا، وعرف الجمهور الماجري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.