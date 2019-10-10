الرياض تتزين بالبنفسجي استعداداً لحفل BTS.. والفرقة تستعين بمترجمٍ للغلة الإشارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ الإعلان الرسمي عن إحياء أول حفل لفرقة موسيقى البوب الكورية "بي تي اس" في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي من ردود الفعل الإيجابية المرحبَة بهذا الحدث المنتظر.
وينتظر السعوديون حفل فرقة "بي تي اس" بكثيرٍ من الحماس إذ تتزين حالياً الرياض باللون البنفسجي المميز لفريق البوب العالمي استعداداً لاستقبالها بأول ظهورٍ لها بالمملكة.
كما تداول اليوم محبو "بي تي اس" مقطع فيديو يكشف تصرف أعضاء الفرقة أثناء قيامهم بالاستعانة بمترجم للأغنيات للغةِ الإشارة بشكل مباشر على المسرح وذلك من أجل إتاحة الفرصة لضعاف السمع للاستمتاع بأجواء الحفل بدون مشكلات.
من جانب، آخر أعلن منظمو الحفل بيع كامل التذاكر المخصصة للجمهور، حيث ستكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضورٍ كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.
وسيوافق الحفل غدا الجمعة الموافق 11 تشرين الأول/كتوبر، على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض،
ويذكر أنَّ فرقة "بي تي إس" العالمية سجلّت نجاحاً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبيّة الوحيدة التي حصدت نحو 25 مليون استماع على منصة "أنغامي"، التي تُعد أكبر خدمة للبثّ الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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