تراند اليوم : فنانة مصرية تظهر شبه عارية: "الست بتتعب وجوزها بعيد عنها"

أثارت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري ، استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات لها شبه عارية واستعراض جسدها أمام الكاميرا.

ونشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو جديد، مثير يظهر صدرها بشكل فاضح واستعراضها مؤخرتها، وهي ترتدي قميص وتقوم بتنظيف الشقة ومسح الأرضية بطريقة مغرية، بحجة تعليم البنات.

وكتبت الفنانة المصرية المثيرة للجدل :" اشتركوا الان في قناتي علي اليوتيوب....ههههه.....كده كتييير.....ودي باه طريقه جديده لمسح الشقه ونصائح مهمه للستات اللي عايزه تقلدني تشوف الفيديو كامل علي قناتي الاصليه علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري...نيهاااا...اهلا بكم في عالم الاغراء الجديد".

وتابعت في فيديو آخر ": ايه حكاية التعب دي؟؟؟....ههههه....اللي عايز يشوف الفيديو كامل ويعرف موضوع تعب الستات وهي بعيده عن جوزها هتلاقي الفيديو كامل علي قناه اليوتيوب بتاعتي والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري..يلا اشتركوا باه في القناه......تعب الست وجوزها بعيد عنها دا موضوع صعب اوي".

وشن متابعون هجوم عنيف عليها، موجهين لها شتائم وسباب، ومؤكدين أنها لا تمثل الشعب المصري ولابد من محاكمتها وتوقيفها عن نشر الرذيلة في المجتمع.

والفنانة المصرية دائمة الظهور بشكل مثير على صفحتها كما أنها تتعمد عمل حركات مغرية وإباحية وتستعرض جسدها أمام الكاميرا، في الوقت الذي طالبت أصوات مصرية بضرورة تقديم بلاغات ضدها.