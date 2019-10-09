متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم العراقي كاظم الساهر العمل على ألبومه المنتظرة، حيث ينشغل بتسجيل الأغاني الجديدة.
ومن المقرر أن يضم الألبوم مجموعة كبيرة من الأغنيات التي اختارها. وقد أشار المؤلف الموسيقي ميشال فاضل في تصريحات لـET بالعربي أن العمل لن يبصر النور قبل عام 2020.
وكان آخر ألبوم غنائي لكاظم الساهر، ألبوم “كتاب الحب” الذي صدر في عام 2016، ويتضمن 11 أغنية هي “من كتاب الحب”، “رسالة حب صغيرة”، “كوني إمرأة”، “عيد العشاق”، “لو لم تكوني أنتي في حياتي”، “زور امرأة”، “شؤون صغيرة”، “قصة خلافاتنا”، “تناقضات”، “لجسمك عطر خطير النوايا” و”فاكهة الحب”.
كانت هذه تفاصيل خبر متى يُبصر ألبوم كاظم الساهر الجديد النور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.