بعد قضية زواجها السري من المخرج خالد يوسف.. قصة صورة الإعلامية ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

أثارت صورة للاعب المصري محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، مع الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها بشكل واسع مع تعليقات بعضها ساخر، والآخر داعم للفرعون المصري.

ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب على حسابها الرسمي بتويتر صورة تجمعها بلاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك خلال حفل مجلة GQ Men Of the Year 2019 بدبي.

وعلقت الخطيب على صورتها مع صلاح قائلة ”أخيرًا التقينا، مو صلاح، حفل رجال العام“، وذلك على خلفية اختيار اللاعب المصري ليحصل على لقب رجل العام خلال الحفل بدبي.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد كشفت التطورات الأخيرة في الإصابة التي لحقت باللاعب المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في نهاية مباراة فريقه، أمام ليستر سيتي بملعب أنفيلد.