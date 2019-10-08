تراند اليوم : ظهور فاضح لفنانة مثيرة للجدل بقميص النوم:"أهلا بكم في عالم الإغراء"



تواصل الفنانة المصرية المثيرة للجدل، نشر "الإباحية" واستعراض جسدها أمام الكاميرا من أجل جلب المزيد من المشاهدات على قناتها عبر "اليوتيوب".

ونشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو جديد، مثير وفاضح يظهر صدرها بشكل فاضح واستعراضها مؤخرتها، وهي ترتدي قميص وتقوم بتنظيف الشقة ومسح الأرضية بطريقة مغرية.

وكتبت الفنانة المصرية المثيرة للجدل :" اشتركوا الان في قناتي علي اليوتيوب....ههههه.....كده كتييير.....ودي باه طريقه جديده لمسح الشقه ونصائح مهمه للستات اللي عايزه تقلدني تشوف الفيديو كامل علي قناتي الاصليه علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري...نيهاااا...اهلا بكم في عالم الاغراء الجديد".

وشن متابعون هجوم عنيف عليها، موجهين لها شتائم وسباب، ومؤكدين أنها لا تمثل الشعب المصري ولابد من محاكمتها وتوقيفها عن نشر الرذيلة في المجتمع.

والفنانة المصرية دائمة الظهور بشكل مثير على صفحتها كما أنها تتعمد عمل حركات مغرية وإباحية وتستعرض جسدها أمام الكاميرا، في الوقت الذي طالبت أصوات مصرية بضرورة تقديم بلاغات ضدها.