قمر تصف شيراز بالمتحولة جنسياً وتتهمها بالتحريض على الفنانات

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الحرب لم تنته حتى الآن بين بعض المغنيات اللبنانيات، فقد تطورت الخلافات الى ان اصبحت فضائح علنية، وبعد ان تم اتهام ​الفنانة قمر​ والفنان آدم بخطف الفتاة السورية انجي شنت قمر هجوما على ​الفنانة شيراز​ واتهمتها بالكثير من الامور اولها تحريض معجبيها عليها والطلب منهم بشتم قمر علنا . ثم اتهمتها انها تحرض بعض الناس عليها من دون ان تظهر ذلك ثم اتهمت شيراز بأنها متحولة جنسيا ، ونشرت لها صورا تظهرها بصورة سيئة معتبرة ان ذلك نوعا من الانتقام العلني من شيراز على ما تقوم به (من تحت الطاولة) حسب ما تقول. وهذا ليس كل شيء فقد قالت قمر عن شيراز انها قامت بتصوير احد المنتجين بأوضاع حميمية وقامت بابتزازه فيه للحصول على المال، ولم ترحم قمر شيراز فقد اتهمتها ايضا انها قطعت بأرزاق بعض الفنانات مثل رولا سعد ودينا حايك وغيرهما.

وفضحت قمر اسم الرجل الثري الجديد واكدت انه عشيق شيراز الذي يصرف عليها المال (نتحفظ عن نشر الاسماء احتراما لبعض الاشخاص).

شيراز لم تعلق على المواضيع حتى الآن ولم تردّ عبر السوشيل ميديا كما فعلت قمر، ولازالت الاخيرة مستمرة بما تقوله طالبة منهم ان يرحموها من الهجوم والتعنيف المعنوي الذي تتعرض له.