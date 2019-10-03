تراند اليوم : "بلا سياسة بلا وجع قلب".. فنانة مصرية تنشر "لايف" أثناء استحمامها...



حالة من الصدمة سيطرت على رزاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشر فنانة شهيرة بث مباشر "لايف" أثناء استحمامها داخل حمام منزلها وتظهر عارية تمامًا بدون ملابس ولكن خلف ستارة الحمام تارة وبـ"البشكير" تارة أخرى.

وبث الفنانة المصرية سما المصري، مقاطع فيديو لايف، من داخل الحمام وهي عارية، وقالت تعليقًا على الفيديو:" وادي مشهد حصري من الموضوع محل التصوير..لا هتنبهروا بجد......و الفيديو كامل موجود علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري...اعملوا subscripe واشتركوا الان في القناه....واستنوا مفاجات سينمائيه قريبا...مفيش غيري يعرف يعمل الدور دا...مووواه".

وكتبت على فيديو آخر :" الفيديو دا كامل مع فيديو الحموم في فيديو واحد مع يومياتي في المنزل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري....اعملوا subscripe واشتركوا الان في القناه....صباح الدلع".

وعلقت على فيديو ثالث:" اوبااااا....ايوه كده ياوديييع....بلا سياسه بلا وجع قلب....الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري....اعملواsubscripe واشتركوا الان ليصلكم كل جديد...لا انا انزل بالتقيل باه".

وكتبت على فيديو آخر :" ايوه باه النور طفي....اختشوا...ههههه....يلي جزء آخر من فيديو الحموم والفيديو كامل موجود علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري..بسرعه اعملواsubscripe واشتركوا الان في القناه ....هنخربها باه في الفيديو الجاي....ولعها ولع...شعللها شعلل....واللي غيران مننا يعمل ذينا".

وأثارت الفيديوهات موجة غضب عارمة، خاصة ان الفنانة المصرية دائمة إثارة الجدل حولها والظهور بملابس جريئة وشبه عارية.