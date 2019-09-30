كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 02:51 صباحاً - كعادتها تحرص الفنانة المصرية رانيا يوسف على مشاركة متابعيها بفيديوهات لها من “الجيم” حتى تحثهم على ممارسة الرياضة.
وقد نشرت رانيا فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تقوم ببعض التمارين الصعبة.
وتلقت رانيا يوسف تعليقات كثيرة من متابعيها الذين اشادوا بجمالها ورشاقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رانيا يوسف بفيديو جديد من الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.