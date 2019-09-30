شاهد.. رانيا يوسف بفيديو جديد من الجيم

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 02:51 صباحاً - كعادتها تحرص الفنانة المصرية رانيا يوسف على مشاركة متابعيها بفيديوهات لها من “الجيم” حتى تحثهم على ممارسة الرياضة.

وقد نشرت رانيا فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تقوم ببعض التمارين الصعبة.

وتلقت رانيا يوسف تعليقات كثيرة من متابعيها الذين اشادوا بجمالها ورشاقتها.