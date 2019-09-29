فيديو.. رانيا يوسف تواجه تمارين شاقة في الجيم

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها من داخل الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت من خلاله، وهي تؤدي التمارين الشاقة، بالإضافة إلى لياقتها البدنية القوية.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم "ليلة حب"، ومن المقرر

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عرضه في مهرجان "Aarhus arab"، في فئة الأفلام الروائية القصيرة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وفيلم "ليلة حب" بطولة كل من رانيا يوسف، نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة

الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، و من تأليف رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.

وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تمامًا.