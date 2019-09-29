تراند اليوم : علا غانم تكشف عن جزءثاني لفيلم حريم كريم – إعرف التفاصيل

تعاقدت الفنانة علا غانم بشكل رسمي على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” للفنان مصطفى قمر بعد مرور 14 عاما من طرح الجزء الأول منه، ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتتفاوض الشركة المنتجة للفيلم حاليا مع عدد من أبطال الجزء الأول للظهور كضيوف شرف ضمن أحداث الجزء الجديد، ومنهم الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام عبدالغفور وبسمة والفنان طلعت زكريا.

“حريم كريم” عرض في عام 2005، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

الفيلم من بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، علا غانم، ريهام عبد الغفور، بسمة، محمد شاهين، خالد سرحان، هناء الشوربجي، زيزي مصطفى، طلعت زكريا، من تأليف زينب عزيز، وإخراج على أدريس.