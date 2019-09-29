قصة مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان ” عبد العزيز الفغم “

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - بعد إعلان الشرطة السعودية صباح اليوم الأحد عن مقتل الحارس الشخصي لعاهل المملكة العربية السعودية الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” إثر حادث إطلاق نار عليه في مدينة جدة .

والذي أسفر عن مقتل ” عبدالعزيز الفغم ” الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى الجاني وإصابة سبعة أشخاص آخرون إثر تبادل إطلاق النار .

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن خلافا شخصيا هو السبب من وراء الواقعة .

يتمثل في خلافا قديما بين الحارسين الشخصيين للملك سلمان بن عبد العزيز وعبد العزيز الفغم تسبب في الحادث الذي وقع وأدى لمقتل الأخير .

وأضافوا أن مقربين من القتيل ذكروا أن القاتل والمجني عليه صديقان منذ فترة طويلة ولكن منذ فترة نشأ بينهما خلاف شخصي .

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وأن الخلاف تسبب في تغيير العلاقة بين الصديقين لدرجة أن المقربين منهما لاحظوا الأمر .. حتى تطور يوم أمس بشكل كبير .

وقال متحدث بإسم شرطة مكة أن الفغم كان يزور منزل صديق له في مدينة جدة ثم حضر صديق آخر يدعى ” ممدوح آل علي ” وأنه أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وآل علي .. فخرج الأخير من المنزل وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار مما أدى إلى مقتل الفغم وإصابة شخصين في المنزل بينهم عامل فيليبيني .

وأكد النشطاء أن القاتل يدعى ممدوح بن مشعل آل على ووالده يعمل وزيرا بمجلس الشورى .. موضحين أن آل على عائلة معروفة ولها جذور تاريخية في زعامة حائل .