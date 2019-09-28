كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” مها محمد ” مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وهي تستعرض جسمها وخاصة منطقة الخصر . وتحدثت مها في مقطع الفيديو ردا على من يقولون بإنها أجرت عمليات لنحت جسمها وشفط الدهون لتنفي ذلك . وأشارت إلى إنها خضعت لعملية تكميم المعدة فقط .. وأن ان انبهار الناس بالنتائج وبجسمها دفعهم الى الاعتقاد بخضوعها لعملية نحت جسم . وأوضحت أن الأطباء رفضوا اجراء اي عمليات لها غير التكميم بسبب تناسق جسمها على حد قولها وإنها ليست بحاجة إلى غير ذلك . Advertisements وفي مقطع فيديو آخر تحدثت عن قيامها بتمارين رياضية لشد الجسم .. وظهرت صديقة معها تغازلها قائلة : ” الخصر والمؤخرة ماشاء الله تبارك الرحمن ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر بمقطع فيديو .. فنانة خليجية : ” العالم مبهورة بجسمي ” .. وصديقتها تتغزل بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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