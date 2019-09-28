هيفا وهبي..أنوثة وجمال وإبهار على المسرحموجز "الفن": إلقاء القبض على ممثل لبناني بجريمة قتل.....

ميرنا وليد - بيروت - ساحرة مثيرة انوثة طاغية وانيقة... هذه المرادفات التي لطالما واكبت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في مسيرتها الفنية وجعلت منها رمز في عالم الموضة دون منازع اطلت اخيرا ضمن مسابقة ​ملك جمال لبنان​ بغاية الجمال والانوثة والاناقة والسحر.

هيفا التي يليق بها كل ما ترتديه قررت هذه المرة ان تكون اطلالتها بسيطة لكنها انيقة واظهرت مكامن انوثتها بشكل كبير.

فقد ارتدت فستانا باللون الابيض من تصميم يوسف الجسمي. الفستان بسيط للغاية لكنه تميز بالستراس الذي ابرقه لمعانا تحت الاضاءة وفتحته العالية التي اظهرت قامة هيفا الممشوقة ومن الواضح جدا نتائج التمارين الرياضية عليها وخصوصا في منطقة الخصر.

هيفا اعتمدت ماكياج السموكي والذي يليق بها كثيرا مع احمر الشفاه الفوشيا الداكن. اما تسريحة شعرها فكانت مميزة للغاية حيث اعتمدت تسريحة اشع الأملس وادخال خصل من الشعر الاشقر.

بالمختصر اطلالة اكثر من موفقة وانوثة حاضرة وجمال وابهار، هذه هي هيفا وهبي .

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