شاهد.. نسرين طافش في موقف محرج بعد تطاير فستانها امام الكاميرات

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش لموقف محرج، في مهرجان “الجونة” السينمائي في مصر، وذلك بعد تطاير فستانها على السجادة الحمراء امام الكاميرات.

نسرين طافش التي تتابع الموضة بأدق نفاصيلها تحرص دائمًا أن تطل بأجمل الأزياء لكن هذه المرة خانها الهواء.

وفي التفاصيل، فقد ارتدت نسرين طافش فستانًا فضيًا قصيرًا جدًا ومفتوحًا حتى أعلى الفخذ غير ان فستانها طار فجأة بسبب قوة الهواء في الجونة لكنها تداركت ووضعت يدها على الفستان قبل ان يظهر اجزاء حساسة من جسدها.