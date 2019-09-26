كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” هنا شيحة ” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ” mbc trending ” عن السبب من وراء اتخاذها قرار الانفصال عن زوجها السابق ” أحمد فلوكس ” .
حيث أرجعت السبب في ذلك إلى عدم شعورها بالارتياح و أنها تسرعت في تحويل قصة الحب مع أحمد فلوكس إلى زواج .
وأن الشخصيات غير متوافقة والحياة اليومية لكلا منهما مختلفة عن الآخر وربما الظروف تؤدى لعدم اكتمال هذا الزواج .
مؤكدة على أن قرار الانفصال والطلاق لم يكن لعيبا فيها أو في أحمد فلوكس ولكنها قررت ذلك حتى لا تؤذي نفسها أو تؤذي شريكها .
وأشارت إلى إنها لم تهتم بما سيقولونه الناس عقب طلاقها للمرة الثانية وإن ما تفكر به هو شعورها بالراحة واتخاذ القرار الذي يرضيها .
فقالت : ” لو مش مبسوطة بمشي وبعمل في الآخر اللي انا برتاحله بغض النظر عن رأي الآخرين اللي مش عايشين حياتي ” .
يذكر أن هنا شيحة أعلنت خبر انفصالها عن النجم أحمد فلوكس قبل مرور عام على عقد القران .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.