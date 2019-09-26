شاهد .. هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” هنا شيحة ” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ” mbc trending ” عن السبب من وراء اتخاذها قرار الانفصال عن زوجها السابق ” أحمد فلوكس ” .

حيث أرجعت السبب في ذلك إلى عدم شعورها بالارتياح و أنها تسرعت في تحويل قصة الحب مع أحمد فلوكس إلى زواج .

وأن الشخصيات غير متوافقة والحياة اليومية لكلا منهما مختلفة عن الآخر وربما الظروف تؤدى لعدم اكتمال هذا الزواج .

مؤكدة على أن قرار الانفصال والطلاق لم يكن لعيبا فيها أو في أحمد فلوكس ولكنها قررت ذلك حتى لا تؤذي نفسها أو تؤذي شريكها .

وأشارت إلى إنها لم تهتم بما سيقولونه الناس عقب طلاقها للمرة الثانية وإن ما تفكر به هو شعورها بالراحة واتخاذ القرار الذي يرضيها .

فقالت : ” لو مش مبسوطة بمشي وبعمل في الآخر اللي انا برتاحله بغض النظر عن رأي الآخرين اللي مش عايشين حياتي ” .

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يذكر أن هنا شيحة أعلنت خبر انفصالها عن النجم أحمد فلوكس قبل مرور عام على عقد القران .