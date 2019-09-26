صورة| رانيا يوسف تعلق على وجود صورتها على غلاف "رواية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهرت الفنانة رانيا يوسف، على غلاف إحد الروايات، التي تحمل اسم "كلاش باك" للكاتبة رانيا البشبيشي.
ونشرت رانيا، صورة غلاف الكتاب عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "سعيدة باختيار الكاتبة رانيا البشبيشي، صورتي على غلاف كتاب كلاش باك".
يذكر أن رانيا يوسف اقتربت من الانتهاء من تصوير مسلسلها الدرامي "الآنسة فرح" مأخوذ عن مسلسل أمريكي، وهو دراما رومانسية كوميدية، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، إخراج أحمد الجندي.
كما تنتظر عرض مسلسل "ملايكة إبليس" عبر منصة "شاهد بلس"، الشهر المقبل، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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