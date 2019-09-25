شاهد: الطفلة ليان عادل تتألق بالغناء أمام الفنان خالد عبد الرحمن

لاقى فيديو الطفلة السعودية “أيان عادل”، وهي تغني أمام الفنان السعودي خالد عبد الرحمن تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بسبب صوتها الجميل. وشاركها الفنان ذو الجماهيرية الكبيرة الغناء في دويتو ودي جمع صوتهما المميز.

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