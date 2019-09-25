هل كرّرت غادة عادل "خطأ" فستان رانيا يوسف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة المصرية غادة عادل لهجوم بسبب فستانها الذي ظهرت فيه على السّجّادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة، مُعيدة ما حصل مع مواطنتها الفنانة رانيا يوسف.

ارتدت عادل فستان ستان باللون التركواز، تميز بفتحته الكبيرة من ناحية الصّدر، كما بدا واضحًا أنّها تخلّت عن حمّالة الصّدر في إطلالتها هذه.

ظهور عادل الجريء بحسب وصف روّاد السوشال ميديا، عرّضها لهجوم من قبلهم، حيث تساءلوا عن سبب اختيارها لهذه الإطلالة غير الموفقة، فهي بالإضافة لجرأتها الكبيرة لم تكن مميّزة أو أنيقة.

واستذكر الجمهور على الفور إطلالة الفنانة رانيا يوسف السّابقة، التي تحوّلت لحديث المواقع والسوشال ميديا لفترة طويلة جدًا، وعرضتها للهجوم والمساءلة القانونية أيضًا، حيث كانت يوسف قد ارتدت فستانًا أسودَ شيفون كشف عن جسدها بشكل كبير، وبرّرت الأمر بارتفاع البطانة، والتي تسببّت بظهور جسدها عاريًا هكذا.

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ويبدو أنّ الدور الآن على الفنانة غادة عادل، إذْ ينتظر الجمهور ساخرًا تبريرها لهذا الظهور الجريء جدًا، هذا وحظيت صورة عادل إلى جانب السيناريست تامر حبيب بنصيبها من السخرية لتشابه لون فستانها مع لون الجاكيت الذي ارتداه حبيب.

يُشار إلى أنّ الفنانة المصرية غادة عادل تواجدت يوم أمس على السّجّادة الحمراء في كواليس عرض فيلم "نورا تحلم" للفنانة التونسيّة هند صبري.