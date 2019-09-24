تراند اليوم : طارق الشناوي : الجمهور بيتلكك لرانيا يوسف

كشف الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، عن أن هناك بعض الفنانات تتعرضن إلى النقد الدائم في جميع المناسبات، لسببين أولها حرصهن على سرقة الكاميرا من زميلاتهن والسبب الثاني هو ”تلكيك“ بعض النقاد والجمهور للنجمة وهذا حدث مع رانيا يوسف في فستانها بختام مهرجان القاهرة.

وقال في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إن هناك بعض التصرفات التي يفعلها النجوم قد تؤدي الى حدوث جدل كبير مثل قبلة الفنان احمد الفيشاوي لزوجته العام الماضي والتي كانت أكثر سخونة من هذا العام.

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وعن أهم الاختلافات بين مهرجان القاهرة ومهرجان الجونة، قال الشناوي إن أبرز ما يميز مهرجان الجونة هو الميزانية الكبيرة على عكس ميزانية مهرجان القاهرة التي لاتتعدى 40% من ميزانية الجونة.

وأضاف الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، أن ثاني اختلاف بين مهرجاني الجونة والقاهرة هو عدم وجود خيال سياسي واجتماعي في حفلي الافتتاح والختام بمهرجان القاهرة على عكس الجونة.

المصدر – إرم نيوز