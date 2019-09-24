شاهد .. رقص وزغاريد الفنانات في الجونة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 06:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” بشرى ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من كواليس مهرجان الجونة السينمائي المقام في الجونة في دورته الثالثة .
وظهرت بشرى في مقطع الفيديو أثناء تواجدها في المكان المخصص لوضع المكياج وارتداء الملابس وهي تغني على أنغام أغنية ” أما براوة ” بصوت الفنان حسين الجسمي .
وشاركها في الغناء الإعلامية ” بوسي شلبي ” التي رقصت على أنغام الأغنية وبدأت في إطلاق عددا من الزغاريد .
كما ظهرت أيضا الفنانة ” سلوى محمد على ” أثناء التحضيرات ووضعها للمكياج وهي ترقص وتغني أيضا .
وكتبت بشرى في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” الستات عاملة فرح في الجونة ” .
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