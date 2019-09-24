إحراق رجل حتى الموت بعد اغتصابه لفتاة معاقة ذهنيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 06:54 مساءً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام جماعات أهلية في جنوب إفريقيا بإحراق رجلا في قرية ” موهوفويا ” في ليمبوبو بجنوب إفريقيا يبلغ من العمر 39 عاما حتى الموت .
وذلك على إثر قيامه باغتصاب فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما وهي معاقة ذهنيا .
وذكرت الشرطة إنه تم العثور على رفات رجل محترق في هذه القرية .. كما ذكرت تفاصيل الحادث التي تعرضت له الفتاة .
حيث كانت تسير مع مجموعة من النساء فهاجمهن ذلك الرجل فركضن وهربن تاركين الفتاة بمفردها فارتكب فعلته وقام باغتصابها .
وتمكنت جماعات أهلية من القبض على على هذا الرجل بعد تتبعه من خلال أقوال النساء اللاتي شاهدن الحادث وقاموا بوضع الحطب حوله وأشعلوا النيران فيه حتى الموت .
وباءت محاولات الشرطة في معرفة منفذي هذا العمل ضد الرجل بالفشل بعد فتح الشرطة تحقيقات لمعرفة تلك الجماعات .
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