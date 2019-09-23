أول رد من رانيا يوسف على فستانها الجريء في الجونة ورأي بناتها في ملابسها

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الجدل المثار منذ أمس الخميس، بسبب فستانها الذي وصفه كثيرون بـ"الجريء" في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.وتحدثت رانيا في تصريح خاص لـ"فوشيا" عن موقفها من الانتقادات الموجهة إليها وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساخرة منها بسبب إطلالتها؛ إذ ارتدت أمس فستانًا مكشوفًا من منطقة الصدر وذا فتحة ساق واسعة.

وكشفت الفنانة المصرية عن موقف بناتها من سخرية الكثيرين منها ورأيهن في ملابسها، مشيرة إلى أنها ضد حالة التنمر التي يتعرض لها النجوم والنجمات بسبب شكلهم أو ملابسهم.وأوضحت يوسف تفاصيل إطلالتها المثيرة للجدل أمس وهل كان من اختيارها أم لا، كما كشفت تفاصيل إطلالتها التي ظهرت بها في ثاني أيام المهرجان.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي