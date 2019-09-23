بالفيديو: أول رد لرانيا يوسف على انتقادات جرأة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة

علقت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات التي انهالت عليها بسبب فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، مؤكدة على أنها ترى أن الهجوم مبالغ فيه وأن إطلالتها كانت أنيقة وبسيطة.

وأضافت رانيا يوسف أن الناس “مركزة معها”، لهذا حدث هذا الكم من التعليقات على فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، ولكنها ترى أن إطلالتها كانت عادية ولم تحتمل كل هذا الأمر، مشيرة إلى أنها تضحك من التعليقات الطريفة التي تسخر منها.

تابعت رانيا يوسف حديثها أن رأي الجمهور غير متوقع على الإطلاق، مازحة بأن ربما ينتقد البعض إطلالتها في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان، على اعتبار أنها محتشمة.

وكانت رانيا يوسف أثارت ضجة بفستانها الذي أطلت به في افتتاح مهرجان الجونة، فرغم تصميمه الروماني اللافت إلا أنه كان مكشوفاً بشكل لافت من أعلى، مما أثار موجة اعتراضات قوية من قبل البعض.

وبسبب فستان رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة، تعرضت للهجوم حيث وجد البعض أن ملابسها جريئة بشكل مبالغ فيه وأنها تتعمد الظهور هكذا حتى تلفت الأنظار، رغم أنها فنانة شهيرة وليست في حاجة لهذا التصرف.