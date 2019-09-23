نشرة الجونة| إشادة بمعرض "إحسان عبدالقدوس" ورانيا يوسف تغادر وعرض فيلم "آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر موقع (الخليج 365) أمس الأحد، عددًا من الأخبار المتعلقة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

- "الجونة السينمائي" يعرض فيلم "آدم" بحضور جاد شويري ونسرين طافش

شهد رابع أيام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم المغربي "آدم"، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على مسرح المارينا.. إليكم التفاصيل

- بالصور| ناهد السباعي وأبو بكر شوقي ضمن حضور "1982" في "الجونة السينمائي"

استقبل مسرح المارينا على شاطئ البحر الأحمر، وضمن عروض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم اللبناني "1982".. إليكم التفاصيل

- "منصة الجونة" تناقش الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية

شهد رابع أيام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم المغربي "آدم"، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على مسرح المارينا.. إليكم التفاصيل

- إيناس الدغيدي لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" نظم معرضًا يليق باسم إحسان عبدالقدوس

أثنت المخرجة إيناس الدغيدي، على فكرة إقامة معرض للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، يضم مقتنياته، والمُقام على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الماضي.. إليكم التفاصيل

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- "سيني جونة" يناقش السينما الإفريقية بين الماضي والحاضر والمستقبل

ناقشت جلسات سيني جونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، في يومها الثاني، أهمية الفن بكل صوره وأشكاله، وفي جميع القارات والدول مهما كانت ثقافتها.. إليكم التفاصيل

- رانيا يوسف تغادر "الجونة السينمائي" وتواصل تصوير "الآنسة فرح"

غادرت الفنانة رانيا يوسف مهرجان الجونة السينمائي، بعد حضورها حفل الافتتاح الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي، واليوم الثاني من الفعاليات.. إليكم التفاصيل

في الجونة- انقسام حول "ستموت في العشرين".. و"البؤساء" يطلق جرس الإنذار

نجح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت منذ أيام في جذب عدد كبير من الحضور لقاعات العرض ومشاهدة أفلام مسابقاته المختلفة.. إليكم التفاصيل

- حلا شيحة: سعيدة بحضور الجونة السينمائي.. وإحسان عبدالقدوس كاتب مختلف

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بالتواجد في ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها تحضر فعالياته للمرة الأولى، وسعيدة بالجو العام، واجتماع الفنانين والمخرجين والمثقفين في مكان واحد، متمنية له استمرار النجاح.. إليكم التفاصيل

- أمير رمسيس لـ"الخليج 365": "هنيدي" ساهم في دفع صناعة السينما ويستحق التكريم

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لـ"الجونة السينمائي"، إن المهرجان حرص على اختيار فيلم جاذب للجمهور لعرضه في حفل الافتتاح "اخترنا أحدث عمل فني، عمره أسبوعان تقريبًا وهو فيلم ad astra بطولة براد بيت".. إليكم التفاصيل