تراند اليوم : رانيا يوسف عن فستانها الفاضح:"بحب كده .. يعني محسوسة"

علقت الممثلة المصرية، رانيا يوسف على منتقدي فستانها الجريء في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي.وأكدت "يوسف" على هامش المهرجان، أنها لا تعلم سبب الانتقادات التي تعرضت لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تحب انتقادها معتبرة أن هذا شئ لطيف لأنه يعني أنها موجودة ومحسوسة.وقالت: "الناس مركزة معي زيادة، ولا أعلم السبب، ولكن هذا معناه أنني موجودة ومحسوسة، وهذا شيء لطيف".ودافعت عن فستانها قائلة: "فستان شيك ولطيف وكلاسيك ولا يستدعي هذا الكلام"، موضحة أنها لا ترد على الانتقادات، ولكنها تضحك منذ انتشارها لأن الناس يصدر عنها تعليقات مضحكة.ووجهت رانيا يوسف رسالة إلى كل منتقديها هي: "بحبكوا واستمروا في انتقادي وحبوني واكرهوني وافعلوا ما يحلو لكم، أحبكم في جميع الأحوال".وكان اسم رانيا يوسف من بين أكثر الموضوعات تداولا بين المغردين على "تويتر" في مصر، بسبب فستانها الجريء الذي أطلت به على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، وكان سببا في إثارة الجدل بين معجبيها على موقع التغريدات الشهير.تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.