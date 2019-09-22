تراند اليوم : رانيا يوسف تعلق على فستانها الجريء : سيب الناس تنبسط

علقت الممثلة المصرية، رانيا يوسف على منتقدي فستانها الجريء في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي.

وأكدت “يوسف” على هامش المهرجان، أنها لا تعلم سبب الانتقادات التي تعرضت لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: “الناس مركزة معي زيادة، ولا أعلم السبب، ولكن هذا معناه أنني موجودة ومحسوسة، وهذا شيء لطيف”.

ودافعت عن فستانها قائلة: “فستان شيك ولطيف وكلاسيك ولا يستدعي هذا الكلام”، موضحة أنها لا ترد على الانتقادات، ولكنها تضحك منذ انتشارها لأن الناس يصدر عنها تعليقات مضحكة.

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ووجهت رانيا يوسف رسالة إلى كل منتقديها هي: “بحبكوا واستمروا في انتقادي وحبوني واكرهوني وافعلوا ما يحلو لكم، أحبكم في جميع الأحوال”.

وكان اسم رانيا يوسف من بين أكثر الموضوعات تداولا بين المغردين على “تويتر” في مصر، بسبب فستانها الجريء الذي أطلت به على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، وكان سببا في إثارة الجدل بين معجبيها على موقع التغريدات الشهير.