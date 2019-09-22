شاهد: أصالة تطل على جمهورها بالأخضر في حفل اليوم الوطني وتثير الانتقادات

تعرضت الفنانة أصالة نصري لموجة من الإنتقاد الواسع الذي طال فستانها الأخضر الذي ظهرت به مؤخرًا في حفلتها بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك في ثاني حفلات اليوم الوطني وسط حضور جماهيري كثيف اكتظ بهم المسرح.

وتهكم الكثيرون على تصميم الفستان وشكلها من الأعلى، مما جعلها لا تستطيع المشي بالشكل الصحيح، كما أن التصميم واللون كان مثار الجدل.

وأشاد الكثيرون بالفستان الأبيض الذي ظهرت به اصاله في حفل سوق عكاظ الشهر الماضي، وحظيت إطلالتها حينها بإعجاب الكثير.

وكان حفل أصاله قد ضم كلا من أصيل أبو بكر وعبدالله الرويشد، وذلك ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89، وقدمت خلال وصلتها الغنائية التي استمرت ساعة فقط مجموعة من أعمالها الخالدة الكلاسيكية والسريعة وسط تفاعل الجماهير التي صفقت كثيرا تفاعلا مع العديد من الأعمال التي قدمتها.