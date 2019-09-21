مرتضى منصور يهاجم رانيا يوسف بشراسة.. شاهدوا ماذا قال؟

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كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 03:57 مساءً - شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري، هجوماً حاداً من خلال مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية على القائمين عن مهرجان الجونة السينمائي بسبب إقامتهم للدورة بنفس التوقيت الذي تتعرض به مصر لحرب شرسة ضدها وضد الجيش والشرطة .
وعبر منصور عن إستيائه الشديد من الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف بحفل الإفتتاح، وتعجب من تصدرها التريند من خلال العري، حسب وصفه.
واتهم منصور الفنانات بالبحث عن الشهرة من خلال إرتداء فساتين مثيرة تكشف عن أجسادهن.
وكان حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور عدد كبير من الفنانين، والعديد من الاطلالات الجريئة للنجمات.
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